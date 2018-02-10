Американцы доверяют ФБР больше, чем Трампу, показал опрос

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Большинство жителей США скорее поверят ФБР, чем президенту Дональду Трампу, если американский лидер и бюро разойдутся во мнениях, свидетельствуют данные опроса компании Marist Poll.

Согласно опубликованной на сайте информации, позицию ФБР заняли бы 66% опрошенных, в то время как Трампу готовы доверять 24%. Кроме того, 71% участников опроса считают, что ФБР не пытается сместить Трампа и просто "делает свою работу", а 23% уверены в предвзятости бюро к президенту.

Трамп ранее разрешил публикацию меморандума республиканцев с критикой ФБР и обещал вскоре поступить так же с опровергающим его документом демократов.

Ранее республиканцы в конгрессе распространили меморандум о так называемом "российском расследовании", в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечалось, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости", так как американский народ должен иметь возможность узнать точку зрения другой стороны в дискуссии, чтобы сделать свои собственные выводы. Ведущий демократ в комитете по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф назвал публикацию документа "политическим заказным убийством" в отношении ФБР.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".