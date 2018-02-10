В Южном Судане 15 человек погибли из-за конфликта о названии поселка

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в Южном Судане в результате столкновений кланов из-за переименования поселка в штате Джонглей, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местного правительства.

"Межклановые столкновения начались в среду и продолжились в четверг, 15 человек погибли, восемь получили ранения", — заявил представитель властей штата Джакоб Акеч Денг.

Один клан напал на другой в населенном пункте Коланг-Пайам (Kolang Payam) в отместку за убийство, которое произошло в декабре прошлого года из-за спора о названии деревни. Сообщается, что также возник конфликт из-за права на обладание пастбищами.

По данным агентства, в декабре из-за конфликта кланов Ниара и Абии из-за пастбищ погибли 22 человека и были ранены 18.

Местные власти усилили меры безопасности.