Рогозин провел переговоры с послом Франции

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин и посол Франции в РФ Сильви Берманн обсудили партнерство в области высоких технологий, сообщил зампред российского правительства.

Рогозин написал в своем микроблоге в Twitter, что "не каждый посол стране ЕС долетит" до Дома правительства РФ. Он добавил, что Берманн "оказалась прекрасной собеседницей".

"Обсудили партнерство в области высоких технологий, прежде всего аэрокосмических. Нашим великим странам нужно дружить и сотрудничать", — написал вице-премьер.

В среду МИД РФ сообщил, что спецпредставитель президента, замглавы ведомства Михаил Богданов обсудил с послом Франции в РФ Сильви Берманн урегулирование в Сирии, в том числе с учетом итогов прошедшего в Сочи конгресса нацдиалога.