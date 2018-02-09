Глава миссии ОБСЕ призвал защитить мирное население в Донбассе

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан в обращении к совету организации призвал защитить мирных жителей населенных пунктов вдоль линии соприкосновения в Донбассе, говорится в сообщении миссии в Facebook.

"Сейчас крайне необходимо защитить гражданское население, проживающее вдоль линии соприкосновения на востоке Украины", — сказал Апакан во время своей речи на постоянном совете организации в Вене, текст которой размещен в социальной сети.

Как подчеркнул глава миссии, первоочередной задачей должен стать отвод сторонами тяжелого вооружения от населенных пунктов и "горячих точек".