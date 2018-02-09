МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пентагон рассматривает несколько планов в качестве ответа на растущее влияние Китая, в том числе возможную дислокацию подразделений морской пехоты в Восточной Азии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащих.

Согласно изданию, на данный момент в Японии находится 50 тысяч военных, включая 18 тысяч морпехов, еще 29,5 тысячи военнослужащих в Южной Корее и около семи тысяч на острове Гуам.

Как отмечается, оборонное ведомство США обдумывает планы отправить в Азию экспедиционные отряды морской пехоты (MEU), предназначенные для быстрого реагирования. В отрядах насчитывается около 2 тысяч пехотинцев. Обычно группы остаются в море до семи месяцев на десантных кораблях, которые по сути, являются небольшими авианосцами. В распоряжении групп обычно имеются самолеты, вертолеты, танки, минометы и другое оружие.

США использовали данные подразделения в Ираке и Сирии в борьбе против террористической группировки "Исламское государство"*. По словам собеседника издания генерала Роберта Неллера, в случае переброски групп в Азию в задачи пехотинцев входило бы патрулирование территорий и проведение совместных с союзниками США учений.

Как отмечает газета, упоминаемые планы соответствуют новой оборонной стратегии США, в которой одной из главных угроз для страны назван Китай.

Ранее в январе Пентагон опубликовал новую стратегию нацбезопасности, в которой назвал Китай, Россию, Иран и КНДР конкурентами. При этом главными угрозами, по мнению оборонного ведомства, являются Китай и Россия. Основными принципами опубликованного документа стали переход от борьбы с терроризмом к соперничеству с "великими державами" и создание для этого мощных вооруженных сил за счет развития стратегических ядерных сил, противоракетной обороны и кибервозможностей.

* Террористическая организация, запрещенная в России