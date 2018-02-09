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Бут готов подать в суд на СМИ за новость о подпольном казино в его квартире

22:3509.02.2018
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© AFP 2018 / Christophe ArchambaultРоссийский предприниматель Виктор Бут. Архивное фотоРоссийский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2018 / Christophe Archambault

БАНГКОК, 9 фев — РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в США, заявил, что готов подать в суд на некоторые российские СМИ, написавшие о том, что ему принадлежит подпольное казино, якобы обнаруженное в его московской квартире.

Российский предприниматель Виктор Бут. архивное фото
© AFP 2018 / Christophe Archambault 
Супруга Бута рассказала о квартире, где обнаружили подпольный игорный клуб
В четверг один из российских телеграм-каналов опубликовал новость, что в квартире на улице Гашека в Москве, принадлежащей Буту, полиция якобы обнаружила подпольный игорный клуб. Ряд интернет-СМИ после этого опубликовал свои новости об этом с заголовками, утверждающими, что россиянин, около десяти лет находящийся в зарубежных тюрьмах, является владельцем подпольного казино.

"Я готов подать в суд на эти публикации. Я возмущен тем, как раскручивается эта нелепая история некоторыми СМИ в России. Не знаю сути дела, фактов, и в тюрьме нет доступа к тем изданиям, в которых эта история раскручена. Но мне жена читала по телефону заголовки и тексты новостей, выпущенных этими изданиями", — сказал Бут по телефону РИА Новости из американской тюрьмы.

"Как я понимаю, полиция пока никаких заявлений не делала. Получается, что вся история пока раздувается "желтой" прессой, которая мониторит любую информацию, чтобы что-то нарыть, какую-то сенсацию, и не проверяет факты. Казалось бы – ну проверьте факты, ребята, дождитесь какого-то официального заявления", — добавил он, отметив, что, судя по текстам, которые ему зачитала жена, еще нет даже никакой уверенности, было ли в квартире какое-то подпольное казино.

Акция в защиту Константина Ярошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"А заголовки уже вовсю – Бут устроил в своей квартире подпольное казино! Откуда вся эта ерунда берется? Кто-то ляпнул на непроверенных фактах, и все повторяют, да еще соревнуются, у кого заголовок круче! Ведь журналисты имеют право провести свое собственное расследование, установить факты, а вместо этого, взяв один факт, сочиняют вокруг него какие-то нелепости", — сказал россиянин.

Он подчеркнул, что пока единственный факт в этой истории – то, что он и его семья прописаны в этой квартире.

"Но у нас никакого контроля над этой квартирой никогда не было. Мы там никогда не жили. Совершенно не могу понять: ну что же, эти журналисты не думают о том, что на них просто могут подать в суд? Ведь материал с заявлениями такого рода должен быть, по идее, выверен до мелочей, чтобы в суде можно было его защитить", — возмутился Бут.

Россиянин подчеркнул, что намерен в ближайшее время через адвокатов в России обратиться в суд с иском на издания, опубликовавшие клеветнические заявления в его адрес.

"Ну, неужели, они не понимают, что такие поклепы в СМИ не просто вредны, а опасны? Они ведь могут так и убить человека – мало ли, у кого-то сердце слабое, прочитал такое о себе – и умер. Кто в таком случае будет виноват? И как они потом с этим жить намерены?", — сказал он.

"За эту клевету ее авторы должны будут ответить в суде", — сказал он.

Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfauri
Виктор Бут в американской тюрьме учится рисовать и преподает русский язык
Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет лишения свободы, минимальный срок по предъявленным ему обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержке терроризма и незаконного оборота средств противовоздушной обороны. Сам Бут не признал своей вины.

Впоследствии судья Шира Шейндлин, которая вела дело Бута, заявила американским СМИ о неадекватности приговора в деле россиянина, оговорившись, что по таким обвинениям, как у Бута, которого присяжные признали виновным, по закону она не могла утвердить другой приговор.

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