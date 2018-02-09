Трамп пообещал опубликовать записку демократов о "вмешательстве России"

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время опубликовать записку демократов о так называемом "российском расследовании".

"Президент сказал, что собирается опубликовать это письмо в ближайшее время", — говорится в специальной рассылке пресс-пула Белого дома для журналистов.

В понедельник профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за публикацию секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого "российского расследования". Голосование проходило на анонимной основе, сообщило издание Politico. По его данным, у главы государства есть пять дней для того, чтобы блокировать данное решение.

Ведущий демократ в комитете Адам Шифф назвал "политическим заказным убийством" в отношении ФБР республиканский меморандум, который полностью оправдывает президента США Дональда Трампа в деле о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы и возможном воспрепятствовании правосудию.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".