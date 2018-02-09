Порошенко подписал указ о противодействии "информационной агрессии" России

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "о дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации". Об этом говорится на его сайте.
Этот документ ранее одобрил Совет национальной безопасности и обороны.
Контролировать выполнение указа будет секретарь СНБО Александр Турчинов.
В чем состоит суть принятого решения, не сообщается, однако отмечается, что текст решения СНБО прилагается для служебного пользования. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Обвинения в адрес России
В январе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россию называют "страной-агрессором". В Киеве постоянно обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Осенью 2016 года Киев ввел санкции против российских платежных систем, а в прошлом году — против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБ) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.