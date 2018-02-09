Порошенко подписал указ о противодействии "информационной агрессии" России

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "о дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации". Об этом говорится на его сайте.

Этот документ ранее одобрил Совет национальной безопасности и обороны.

Контролировать выполнение указа будет секретарь СНБО Александр Турчинов.

В чем состоит суть принятого решения, не сообщается, однако отмечается, что текст решения СНБО прилагается для служебного пользования.​ Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Обвинения в адрес России

В январе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россию называют "страной-агрессором". В Киеве постоянно обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В феврале 2015 года Порошенко ввел в действие решение СНБО о "пресечении российской информационной агрессии в СМИ". Украина впервые ввела ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года. Тогда под различные виды санкций попали 388 человек и 105 компаний. Затем черный список постепенно расширялся.

Осенью 2016 года Киев ввел санкции против российских платежных систем, а в прошлом году — против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБ) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

В мае прошлого года Киев расширил санкционный список: в него вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. В списке оказались некоторые депутаты Госдумы и известные российские журналисты.