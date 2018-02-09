Тимошенко встретилась с помощником госсекретаря США

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Председатель украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Уэссом Митчеллом вопрос достижения мира в Донбассе и борьбу с коррупцией на Украине, сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что Тимошенко и Митчелл подчеркнули важность обеспечения равного доступа к СМИ на Украине и формирования сбалансированного состава украинского ЦИК.
В понедельник "Батькивщина" сообщила, что их делегация во главе с Тимошенко находится в США, где депутаты намерены принять участие в Национальном молитвенном завтраке. Также в США отправится лидер украинской партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, он намерен встретиться с руководством госдепартамента.
В ходе своего визита Тимошенко встретилась со спецпредставителем госдепа США по Украине Куртом Волкером, она обсудили вопрос введения миротворцев в Донбасс.