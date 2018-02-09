Тимошенко встретилась с помощником госсекретаря США

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Председатель украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Уэссом Митчеллом вопрос достижения мира в Донбассе и борьбу с коррупцией на Украине, сообщает пресс-служба партии.

"Стороны обсудили вопросы, касающиеся путей достижения устойчивого мира на востоке Украины и в отношении Крыма, незаконно аннексированного Россией. Также особое внимание было уделено внутренней ситуации в Украине. В этом контексте речь шла о борьбе с коррупцией в верхах и эффективность функционирования уже существующих антикоррупционных институтов и перспективы создания антикоррупционного суда, который был бы полностью независимым", — говорится в сообщении на сайте партии.

Отмечается, что Тимошенко и Митчелл подчеркнули важность обеспечения равного доступа к СМИ на Украине и формирования сбалансированного состава украинского ЦИК.

В понедельник "Батькивщина" сообщила, что их делегация во главе с Тимошенко находится в США, где депутаты намерены принять участие в Национальном молитвенном завтраке. Также в США отправится лидер украинской партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, он намерен встретиться с руководством госдепартамента.

В ходе своего визита Тимошенко встретилась со спецпредставителем госдепа США по Украине Куртом Волкером, она обсудили вопрос введения миротворцев в Донбасс.