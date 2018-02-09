Суд во Франции продлил арест Павленскому на четыре месяца

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Суд во Франции продлил на четыре месяца срок содержания под стражей российского художника-акциониста Петра Павленского, задержанного ранее за поджог здания Банка Франции, заявила радиостанции France Info адвокат Доминик Берейтер Миньков.

"Срок содержания под стражей российского художника Петра Павленского после поджога здания Banque de France в рамках художественного перформанса был продлен на четыре месяца", — передает радиостанция заявление адвоката художника.

Она добавила, что Павленский вновь объявил голодовку.

В конце октября в СМИ появилась информация, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не назывались в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Позднее сообщалось, что Павленского освободили из-под ареста и "после изучения его действий перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции".

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.