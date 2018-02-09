Хантсман рассказал, что в Москве ему не хватает солнца

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что ему очень нравится Москва, но здесь ему не хватает солнца и возможности одному прогуляться по городу.

"Мне очень хорошо в Москве, это отличный опыт для меня и моей семьи, чем больше я узнаю этот город, тем больше мне нравится этот город. Тем меньше я скучаю по своему дому в США. Конечно, мне не хватает возможностей пройтись одному, мне не хватает ежедневного солнца, я скучаю по прекрасному виду на горы в Юте. Но для меня работа в России это очень важный опыт", — говорится в комментарии Хантсмана, опубликованном на официальном канале посольства США в РФ в Twitter.

Ханстман отметил, что для него очень важно общение с людьми, которые знакомят его с российской культурой.

"Поэтому я хотел бы спросить вас: какие у вас есть любимые места в ваших городах, которые вы могли бы порекомендовать, рестораны, кофейни, достопримечательности… это помогло бы мне расширить мое представление о России", — обратился посол к подписчикам страницы.