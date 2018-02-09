КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Журналисты украинского медиахолдинга "Вести" подали коллективное заявление в киевское управление Национальной полиции, сообщило издание.
Накануне в торгово-офисный центр Gulliver, где расположены "Вести", пришли силовики с обысками. Издание заявило, что они устроили погром в помещениях редакции, не пускали журналистов на работу, а также применили против них слезоточивый газ.
Позже "Вести" сообщили, что в здании начался пожар. По данным Госслужбы по ЧС, возгорания не было, но на этаже, где находится редакция, распылили неизвестный газ. Офис издания заблокирован, журналисты работают посредством удаленного доступа.
Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе "Вестей". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закроют до конца 2017 года.