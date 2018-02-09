В Киеве журналисты "Вестей" обратились в полицию из-за погрома в редакции

Ситуация у входа в редакцию газеты Вести в Киеве

Ситуация у входа в редакцию газеты Вести в Киеве

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Журналисты украинского медиахолдинга "Вести" подали коллективное заявление в киевское управление Национальной полиции, сообщило издание.

Они требуют возбудить уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности. Заявление подписали шеф-редактор радио "Вести" Андрей Блинов и еще восемь сотрудников холдинга.

Накануне в торгово-офисный центр Gulliver, где расположены "Вести", пришли силовики с обысками. Издание заявило, что они устроили погром в помещениях редакции, не пускали журналистов на работу, а также применили против них слезоточивый газ.

Позже "Вести" сообщили, что в здании начался пожар. По данным Госслужбы по ЧС, возгорания не было, но на этаже, где находится редакция, распылили неизвестный газ. Офис издания заблокирован, журналисты работают посредством удаленного доступа.

В Нацагентстве по возврату активов заявили, что "взяли под контроль" помещения медиахолдинга. Руководство "Вестей" назвало это попыткой рейдерского захвата. Союз журналистов Украины также обвинил власти в препятствовании работе прессы.

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе "Вестей". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закроют до конца 2017 года.