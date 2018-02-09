В МВД Украины опровергли заявление Саакашвили о попытке задержания

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Ни одно из правоохранительных подразделений в пятницу не приезжало в киевский отель для задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.
"Никакого спецназа ни одного из правоохранительных подразделений там не было и быть не могло. Никаких попыток задержания Саакашвили не осуществлялось. Они не смогут предоставить ни видео, ни фото "Альфы". Это чисто информационная провокация", — написал Шкиряк в Facebook.
Он считает подобное заявление работой пиарщиков Саакашвили с целью привлечения к нему внимания.
"Его вопрос будет решаться исключительно согласно норм законов Украины и норм международного права. Только так", — написал Шкиряк.
Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.