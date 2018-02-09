Евросоюз вновь призвал Белоруссию отказаться от смертной казни

МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Европейский союз в очередной раз призвал власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь, сообщает Sputnik Беларусь. Соответствующее заявление сделали в представительстве Евросоюза в стране.

Белоруссия сегодня — единственная страна в Европе, которая до сих пор применяет смертную казнь. За подобную практику республику периодически критикуют западные страны.

"Мы призываем белорусские власти заменить вынесенные смертные приговоры и ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене", — заявили в представительстве ЕС.

Заявление было сделано в связи с вынесением в прошлом году смертного приговора Виктору Летову — за убийство сокамерника в колонии в Глубоком (Витебская область). Всего за прошлый год в стране вынесли пять смертных приговоров.

Вопрос о сохранении смертной казни поднимался в Белоруссии на референдуме 1996 года — тогда порядка 80,5% граждан поддержали сохранение высшей меры наказания. Президент страны Александр Лукашенко неоднократно говорил, что единолично принимать решение по отмене смертной казни он не может — для этого необходимо учесть мнение граждан страны.

Смертная казнь сегодня применяется в Белоруссии как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.

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