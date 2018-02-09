Киргизия закроет границу с Китаем на неделю

БИШКЕК, 9 фев — РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты "Торугарт — автодорожный" и "Иркештам — автодорожный" на киргизско-китайской границе будут временно закрыты, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Киргизии.

"КПП будут закрыты по инициативе китайской стороны в связи с праздником весны в Китайской Народной Республике, который отмечается с 15 по 21 февраля включительно", — рассказали в ведомстве.

На КПП "Иркештам — автодорожный" 14 февраля будут пропускать людей и грузовые авто до 22.00, после чего границу закроют на семь дней. Двадцать второго февраля пункты пропуска возобновят работу в штатном режиме.

Накануне Таджикистан закрыл два пункта на границе с Киргизией и выставил усиленные наряды пограничников после того, как жители населенного пункта Сада Лейлекского района построили мост через канал, чтобы сократить путь школьникам до учебного заведения.

Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>