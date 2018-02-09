В Мексике задержали лидера крупного наркокартеля "Лос-Сетас"

МЕХИКО, 9 фев — РИА Новости. Предполагаемый лидер мощного наркокартеля "Лос-Сетас" Хосе Мария Гисар Валенсия по прозвищу Z-43 задержан в Мексике, сообщает портал Universal.

Косвенно эту информацию подтвердил и глава МВД страны Альфонсо Наваррете. "Очень признателен за работу сотрудников министерства военно-морского флота в сотрудничестве с гражданской разведкой по важной поимке одного из фигурантов списка 122 наиболее важных целей для федерльного правительства", — написал Наваррете в своем микроблоге в Twitter

В ближайшее время ожидается официальное заявление на этот счет со стороны национального уполномоченного по безопасности Ренато Салеса Эредии.

Z-43 был задержан в результате операции морской пехоты. Власти США предлагали вознаграждение в 5 миллионов долларов за его поимку.

"Лос-Сетас" считается одним из лидеров криминального мира Мексики. По некоторым данным, картель контролирует преступные группировки в большинстве штатов страны и в федеральном округе Мехико. Картель изначально был сформирован из числа экс-сотрудников элитных армейских подразделений.

С 2012 года властям удалось уже четыре раза обезглавить эту преступную организацию: сначала был убит в перестрелке с морской пехотой основатель картеля Эриберто Ласкано, затем был арестован Анхель Тревиньо, возглавивший картель после гибели лидера, потом пойман и его брат Омар, а теперь задержан новый лидер — Гисар Валенсия.