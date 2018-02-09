Киевская прокуратура вызвала Саакашвили на допрос

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Прокуратура Киева вызвала бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на 12 февраля на допрос в рамках экстрадиционной проверки, заявила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.
"Он вызван на 11.00 (12.00 мск)", — заявил Максимец.
Вместе с тем, адвокат политика Павел Богомазов заявил РИА Новости, что защита и сам политик не получали повестки на это допрос.
"Никаких повесток мы не получали", — заявил Богомазов, отвечая на вопрос, пойдет ли Саакашвили на допрос.
Институт предоставления дополнительной защиты был введен на Украине в 2011 году. Он фактически заменяет неработающий механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам.
Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.