Киевская прокуратура вызвала Саакашвили на допрос

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Прокуратура Киева вызвала бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на 12 февраля на допрос в рамках экстрадиционной проверки, заявила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

Прокуратура Киева проводит экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили по запросу Грузии. Саакашвили, утративший грузинское, а потом и украинское гражданство, пытался добиться на Украине статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако в этом ему было отказано, политик обжаловал это решение в судебном порядке.

"Он вызван на 11.00 (12.00 мск)", — заявил Максимец.

Вместе с тем, адвокат политика Павел Богомазов заявил РИА Новости, что защита и сам политик не получали повестки на это допрос.

"Никаких повесток мы не получали", — заявил Богомазов, отвечая на вопрос, пойдет ли Саакашвили на допрос.

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили подал апелляцию, однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций. Миграционная служба ранее выдала Саакашвили документ, временно подтверждающий его легальное пребывание на Украине.

Институт предоставления дополнительной защиты был введен на Украине в 2011 году. Он фактически заменяет неработающий механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.