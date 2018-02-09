Член ОП не видит необходимости в изменении Минских соглашений

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Минские соглашения должны выполняться, нужно заставить их выполнять, плодить новые документы нет необходимости, считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

"Надо заставить выполнять соглашения, просто принудить их выполнять, для того и стороны, которые вели переговоры, существуют. Нельзя, если что-то не выполняется, плодить что-то новое. Если не выполняется суть самого соглашения, то ничего нового на эту тему не поможет", — заявил РИА Новости Орджоникидзе.

По его словам, "не выполняются очень многие документы", однако это не означает, что нужно принимать другие, так как "если страны не хотят выполнять этот документ, то они не захотят выполнять и другой документ".

"Вот, допустим, договор об испытаниях ядерного оружия во всех трех сферах. Американцы подписали, но под землей испытывают. Что — другой договор принимать? Договор об ограничении ядерного оружия — то же самое. Его мало кто выполняет, политические причины объяснимы: потому что все боятся агрессии Соединенных Штатов. А единственный способ сохранить собственную независимость и суверенитет — это обзавестись оружием массового поражения", — говорит Орджоникидзе.