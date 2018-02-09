Оснований для выдворения Саакашвили c Украины нет, заявил адвокат

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Зашита бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили считает, что политик находится на Украине легально, оснований для его выдворения нет, заявил адвокат Руслан Чернолуцкий.

Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что пограничники хотели задержать его в Киеве. Служба безопасности Украины опровергла эту информацию.

"Действия, которые проходили сегодня, исключительно незаконные. Михаил Саакашвили имеет право легально находиться на Украине. Мы подали кассационную жалобу, а это, согласно законодательству, является официальным основанием продлить справку о нахождении Саакашвили под защитой", — заявил Чернолуцкий журналистам.

По его словам, до завершения рассмотрения в Верховном суде жалобы Саакашвили на отказ предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, его нельзя выдворить из страны.

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций. Миграционная служба ранее выдала Саакашвили документ, временно подтверждающий его легальное пребывание на Украине.

Институт предоставления дополнительной защиты был введен на Украине в 2011 году. Он фактически заменяет неработающий механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.