Саакашвили рассказал, как его попытались задержать в Киеве

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в пятницу, что пограничники хотели задержать его в Киеве.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе ранее написал в Facebook, что спецподразделение СБУ "Альфа" приехало в киевский отель для задержания бывшего губернатора. СБ Украины опровергло эту информацию.

"Их было человек 7-8 автоматчиков… это были пограничники. Они зашли с автоматами, перезарядились… Охрана гостиницы их заблокировала… У них не было никаких документов", — заявил Саакашвили в пятницу журналистам.

Министр юстиции Украины Павел Петренко в пятницу заявил, что генеральная прокуратура Украины может продолжать экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили, поскольку суд отказал политику в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.