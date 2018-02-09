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Суд отказался приостанавливать экстрадицию Лисова в США, заявил адвокат

17:2909.02.2018
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© Фото : Дарья ЛисоваЗадержанный по запросу ФБР в Испании российский гражданин Станислав Лисов. архивное фотоЗадержанный по запросу ФБР в Испании российский гражданин Станислав Лисов. архивное фото
© Фото : Дарья Лисова

МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Европейский суд по правам человека в Страсбурге отказался приостанавливать экстрадицию российского программиста Станислава Лисова из Испании в США, однако рассмотрит жалобу, сообщил РИА Новости адвокат Олег Губарев.

Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
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В пятницу стало известно, что еще 19 января Лисов был передан из Испании в США, где его обвиняют в киберпреступлениях. Ранее Конституционный суд Испании отклонил жалобу стороны защиты на решение испанских властей выдать россиянина американской стороне.

"В ЕСПЧ отказались приостанавливать экстрадицию, но попросили нас сообщить, хотим ли мы рассмотрения жалобы. Мы сообщили, что да", — пояснил Губарев.

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. Судебное заседание состоялось 20 июля в Мадриде, на нем россиянин своей вины не признал. 31 июля 4-я секция Национальной судебной палаты приняла решение выдать Лисова. В начале сентября адвокаты его обжаловали, однако жалоба была отклонена.

Правительство Испании одобрило экстрадицию 1 декабря. В постановлении кабинета министров говорится, что в США Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов. Это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых институтов с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых трансакциях. Кроме того, предполагается, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию доступа и личную информацию своих жертв".

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© РИА Новости / Александр Вильф
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В середине декабря сторона защиты Лисова подала в Конституционный суд Испании жалобу в связи с решением правительства. Адвокаты требовали приостановить экстрадицию до рассмотрения жалобы в КС, хотя закон позволяет отправить Лисова в США, не дожидаясь этого решения. В итоге КС отклонил иск стороны защиты.

На прошлой неделе из Испании в США был экстрадирован другой гражданин России, которого обвиняют в этой стране в киберпреступлениях, – Петр Левашов. Он был задержан испанской полицией в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей, по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Третьего октября Национальный суд Испании согласился выдать Левашова в США, где, как говорится в постановлении, "он обвиняется в ряде преступлений — компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных". Это решение было обжаловано адвокатами, однако суд подтвердил предыдущее решение.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Гражданин РФ
У нас нет возможности арестовать пару испанцев и дать им пожизненно? Тогда испания живо бы заинтересовалась бы как их обменять.
18:24
09.02.2018
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