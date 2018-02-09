Суд отказался приостанавливать экстрадицию Лисова в США, заявил адвокат

МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Европейский суд по правам человека в Страсбурге отказался приостанавливать экстрадицию российского программиста Станислава Лисова из Испании в США, однако рассмотрит жалобу, сообщил РИА Новости адвокат Олег Губарев.
"В ЕСПЧ отказались приостанавливать экстрадицию, но попросили нас сообщить, хотим ли мы рассмотрения жалобы. Мы сообщили, что да", — пояснил Губарев.
Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. Судебное заседание состоялось 20 июля в Мадриде, на нем россиянин своей вины не признал. 31 июля 4-я секция Национальной судебной палаты приняла решение выдать Лисова. В начале сентября адвокаты его обжаловали, однако жалоба была отклонена.
Правительство Испании одобрило экстрадицию 1 декабря. В постановлении кабинета министров говорится, что в США Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов. Это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых институтов с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых трансакциях. Кроме того, предполагается, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию доступа и личную информацию своих жертв".
На прошлой неделе из Испании в США был экстрадирован другой гражданин России, которого обвиняют в этой стране в киберпреступлениях, – Петр Левашов. Он был задержан испанской полицией в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей, по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Третьего октября Национальный суд Испании согласился выдать Левашова в США, где, как говорится в постановлении, "он обвиняется в ряде преступлений — компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных". Это решение было обжаловано адвокатами, однако суд подтвердил предыдущее решение.