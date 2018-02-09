В ДНР за неделю из-за обстрелов два человека получили ранения

ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Два человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике получили ранения за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"Со 2 по 8 февраля 2018 года на территории Донецкой народной республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили два человека", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена напомнили, что с начала года на территории ДНР ранения получил 31 человек, погибли восемь. С начала военного конфликта на территории Донбасса погибли 4575 человек, в том числе 76 детей.