Россия призвала США и КНДР начать диалог без предварительных условий

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. По факту план "двойного замораживания" по КНДР работает, Москва призывает и Вашингтон, и Пхеньян воспользоваться этим и вступить в диалог без предварительных условий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Двойная заморозка" по факту работает, хотя это и не признают те страны, которые отвергали с порога, когда мы предлагали. Сейчас действительно нет испытаний и не проводятся совместные учения США и Южной Кореи. Мы призываем все стороны использовать появившееся окно возможностей, по крайней мере до апреля, когда американцы грозят возобновить проведение этих учений, которые могут привести к очередному витку обострения, использовать это окно возможностей, чтобы вступить в настоящий диалог", — сказал Небензя в эфире телеканала "Россия-24".

"Призываем и американскую сторону, и северокорейскую,… это должен быть диалог без предварительных условий. Чем скорее он начнется, тем лучше", — добавил он.