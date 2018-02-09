Дутерте рассказал, как относится к Трампу

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что считает американского коллегу Дональда Трампа "хорошим президентом", действия которого не встречают понимания.

"Заверяю вас, я поддерживаю Трампа. Он — хороший президент. Он делает это для своей страны. Они просто не понимают этого", — заявил Дутерте на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN Philippines.

Дутерте в прошлом резко критиковал предшественника Трампа Барака Обаму, однажды назвав его "сукиным сыном". Дутерте также заявлял, что США обращаются с Филиппинами "как с собаками".