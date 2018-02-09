"Оппозиционный блок" заявил о давлении властей на телеканал "1+1"

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Проверка Нацбанком Украины (НБУ) счетов сотрудников украинского телеканала "1+1" свидетельствует о давлении на канал и нарушает права журналистов, говорится в заявлении украинской партии "Оппозиционный блок", обнародованном в пятницу.
"Требование НБУ предоставить сведения о персональных финансовых операциях по банковским картам сотрудников "1+1" — неопровержимое свидетельство давления на канал. Таким образом власть реализует политику давления на неподконтрольные ей СМИ. В данном случае нарушаются не только права журналистов и творческого коллектива 1+1, но и базовые права человека", — говорится в заявлении.
В партии считают, что на Украине идет целенаправленная борьба власти со всеми СМИ, которые не "цензурируются с Банковой (на этой улице находится администрация президента Украины – ред.)".
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк Приватбанк, основным акционером которого был бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка. Во время вхождения государства в капитал банка, согласно требованиям украинского законодательства, средства связанных с банком лиц были конвертированы в капитал банка (процедура bail-in). Это означает, что эти средства были внесены в капитал банка для уменьшения расходов государства на спасение финансового учреждения. Коломойский является бенефициарным владельцем украинской медиа-группы "1+1".