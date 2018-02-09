При взрыве в Бенгази погибли два человека

КАИР, 9 фев — РИА Новости. Два человека погибли и свыше 20 получили ранения при взрыве у мечети в ливийском городе Бенгази, об этом РИА Новости сообщил источник в объединенном штабе по обеспечению безопасности города.
"На данный момент у нас двое погибших. Свыше 20 человек ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии", — сообщил сотрудник штаба.
Ранее местный житель рассказал РИА Новости о восьми погибших в результате взрыва у мечети.
В январе два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались около крупнейшей мечети Бенгази в момент, когда верующие выходили после молитвы. По последним данным, погибли более 40 человек, 80 получили травмы.
#BREAKING, blast hits mosque in Libya's Benghazi, at least 45 injured (file pictures) pic.twitter.com/rwxRubvcAH— Alberto Allen (@albertoallen) 9 февраля 2018 г.