При взрыве в Бенгази погибли два человека

На месте взрыва рядом с мечетью в Бенгази. 9 февраля 2018

На месте взрыва рядом с мечетью в Бенгази. 9 февраля 2018

КАИР, 9 фев — РИА Новости. Два человека погибли и свыше 20 получили ранения при взрыве у мечети в ливийском городе Бенгази, об этом РИА Новости сообщил источник в объединенном штабе по обеспечению безопасности города.

По его данным, взрыв прогремел в пятницу внутри мечети Саад бен Абед. Злоумышленники поставили сумку с взрывчаткой среди книг в молельном зале.

"На данный момент у нас двое погибших. Свыше 20 человек ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии", — сообщил сотрудник штаба.

Ранее местный житель рассказал РИА Новости о восьми погибших в результате взрыва у мечети.

В январе два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались около крупнейшей мечети Бенгази в момент, когда верующие выходили после молитвы. По последним данным, погибли более 40 человек, 80 получили травмы.