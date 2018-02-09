Саргсян прокомментировал слова Алиева о "возвращении в Ереван"

ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян в ходе состоявшейся в пятницу встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ назвал недавние высказывания президента Азербайджана свидетельством того, насколько Баку далек от готовности при помощи переговоров урегулировать проблему Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что политической и стратегической целью граждан страны является "возвращение" в Ереван, который, по его словам, является исторической территорией Азербайджана. МИД Армении резко отреагировал на это заявление.

"Президент Саргсян, обратив внимание сопредседателей на звучащие из Баку заявления, отметил, что это – еще одно свидетельство того, насколько далек Азербайджан от готовности продвигать переговорный процесс по карабахскому урегулированию на основе предложений сопредседателей Минской группы, и как Баку реагирует на призывы посредников готовить свои общества к миру", — говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте.

По данным пресс-службы, собеседники назвали важным приверженность сторон обязательствам по мирному урегулированию конфликта в рамках переговорного процесса, отметив необходимость выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

"Саргсян подтвердил готовность Армении продолжить вместе с сопредседателями усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта путем переговоров", — отмечается в сообщении.

Сопредседатели Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США) прибыли в Ереван в рамках регионального визита после посещения Баку. В пятницу они отправятся из Еревана в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.