СБУ опровергла сообщения о задержании Саакашвили в Киеве

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины опровергает информацию соратников экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о его задержании спецназом "Альфа", сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе ранее написал в Facebook, что спецподразделение СБУ "Альфа" приехало в киевский отель для задержания бывшего губернатора.

"Информация не соответствует действительности", — сказала Гитлянская.

Министр юстиции Украины Павел Петренко в пятницу заявил, что генеральная прокуратура Украины может продолжать экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили, поскольку суд отказал политику в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.