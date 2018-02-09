ДНР ведет переговоры с Россией о предоставлении роуминга

ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика ведет переговоры с Россией о предоставлении ДНР роуминга, сообщил журналистам в пятницу глава республики Александр Захарченко.

Ранее в самопровозглашенных ЛНР и ДНР сообщили, что на территории республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена. ДНР уже месяц остается без украинской сотовой связи. Вопрос восстановления работы "Vodafone-Украина" поднимался и на встречах контактной группы по Донбассу в Минске.

"Ведутся переговоры с РФ о предоставлении нам роуминга, не знаю, чем они закончатся", — сказал Захарченко.

Он отметил, что ДНР была не готова к отключению сотового оператора "Vodafone-Украина". Задача, которая сейчас стоит перед Минсвязи республики — в кратчайшие сроки наладить бесперебойную работу республиканского оператора "Феникс". "Министерство попросило полтора месяца, чтобы гарантированно обеспечить качественную связь на территории республики", — добавил Захарченко.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.