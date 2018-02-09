Польского туриста на Украине заставили поднять флаг бандеровцев

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Хозяин отеля в селе Микуличин Ивано-Франковской области Украины заставил польского туриста вывесить на балконе своей комнаты красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (УПА)*. Об этом сообщает на своей странице Facebook пользователь Богдан Барткив.
На этой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов. В Киеве решение вызвало резкую негативную реакцию.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Польше осуждают позицию соседей по героизации УПА*, а также критикуют нападения вандалов на польские памятники на территории Украины.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.