Польского туриста на Украине заставили поднять флаг бандеровцев

Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве. Архивное фото

Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Хозяин отеля в селе Микуличин Ивано-Франковской области Украины заставил польского туриста вывесить на балконе своей комнаты красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (УПА)*. Об этом сообщает на своей странице Facebook пользователь Богдан Барткив.

На видеозаписи слышно, как мужчина требует от туриста поднять флаг УПА и вывесить его рядом с желто-голубым флагом Украины. В противном случае поляку пригрозили "быть битым". Когда эта мера не подействовала, хозяин отеля пообещал, что на следующий день приведет "атошников" (участников военной операции на востоке страны).

На этой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов. В Киеве решение вызвало резкую негативную реакцию.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Польше осуждают позицию соседей по героизации УПА*, а также критикуют нападения вандалов на польские памятники на территории Украины.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.