В Бенгази рядом с мечетью прогремел взрыв

КАИР, 8 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел рядом с мечетью в ливийском городе Бенгази, погибли восемь человек, об этом РИА Новости сообщили жители города.
В январе два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались около крупнейшей мечети Бенгази в момент, когда верующие выходили после молитвы. По последним данным, погибли более 40 человек, 80 получили травмы.
#BREAKING, blast hits mosque in Libya's Benghazi, at least 45 injured (file pictures) pic.twitter.com/rwxRubvcAH— Alberto Allen (@albertoallen) 9 февраля 2018 г.