В Бенгази рядом с мечетью прогремел взрыв

КАИР, 8 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел рядом с мечетью в ливийском городе Бенгази, погибли восемь человек, об этом РИА Новости сообщили жители города.

"У входа в мечеть Абу Хурайра в районе Маджури была подорвана сумка со взрывчаткой. На данный момент известно о восьми погибших", — сообщил РИА Новости местный житель по телефону.

В январе два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались около крупнейшей мечети Бенгази в момент, когда верующие выходили после молитвы. По последним данным, погибли более 40 человек, 80 получили травмы.

#BREAKING, blast hits mosque in Libya's Benghazi, at least 45 injured (file pictures) pic.twitter.com/rwxRubvcAH — Alberto Allen (@albertoallen) 9 февраля 2018 г.

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