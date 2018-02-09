У берегов Испании погибли трое мигрантов

МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Трое нелегальных мигрантов погибли в Средиземном море у берегов Испании, сообщила Служба спасения на море.

Служба спасения на море обнаружила 85 мигрантов, в том числе трех погибших, на двух лодках в море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря), говорится в сообщении ведомства в Twitter . Мигранты будут доставлены в порт Альмерии в ближайшее время.

По предварительным данным, погибшие мигранты (все мужчины) умерли от переохлаждения.

В настоящее время служба спасения продолжает операцию по поиску третьей лодки, которая находится в этом же районе.

В 2017 году число нелегальных мигрантов, прибывших в Испанию, составило 22 900 человек — это в два раза больше, чем в позапрошлом году, свидетельствуют данные агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). За январь, по данным Международной организации по миграции, в Испанию прибыли 1237 человек, 28 человек погибли. 4 февраля у берегов испанского анклава Мелилья (северная Африка, граница с Марокко) погибли двадцать нелегальных мигрантов из Африки.