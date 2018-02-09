Инкассатор из Франции отдал преступникам около 26 миллионов евро

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Инкассатор из Франции был вынужден отдать преступникам, похитившим его дочь в Лионе, до 26 миллионов евро, сообщает в пятницу газета Parisien.

По данным газеты, вечером в четверг злоумышленники проникли в квартиру девушки под видом сантехников и похитили ее. Преступники связались с отцом заложницы, работающим инкассатором в Швейцарии, и потребовали передать им наличные деньги из его фургона в обмен на дочь.

Встреча состоялась в Швейцарии. Инкассатор передал похитителям от 15 до 30 миллионов швейцарских франков (13-26 миллионов евро). Чуть позже жандармы обнаружили девушку во французской коммуне Трамуа (департамент Эн).

Полиция Франции ведет расследование произошедшего.