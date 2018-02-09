В США ребенка пришлось спасать из автомата с игрушками

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В американском городе Тайтусвилл, штат Флорида, мальчик залез в автомат с игрушками, однако самостоятельно выбраться оттуда не смог. Об инциденте сообщила на своей странице в Facebook местная экстренная служба, а одна из свидетельниц происшествия запечатлела его на видео.

"В этот вечер маленький Мэйсон наслаждался едой и решил, что ему нужна мягкая игрушка", — говорится в сообщении экстренной службы.

"Он залез внутрь, но, очевидно, не смог выбраться тем же путем назад", — заявил один из спасателей, по данным газеты Orlando Sentinel. Издание сообщает, что ребенок пробрался в автомат через отверстие, откуда вытаскивают выигранные игрушки.

На то, чтобы вытащить мальчика, у спасателей ушло пять минут. Желанную игрушку он в итоге получил.