БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Администрация аэропорта Амстердама объяснила возгорание в районе взлетно-посадочной полосы учениями пожарной службы воздушной гавани.

"Это учебная программа FireFly. FireFly — пожарная служба аэропорта "Схипхол" и может имитировать пожар", — говорится в заявлении администрации аэропорта, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Амстердама "Схипхол" в районе взлетно-посадочной полосы произошло возгорание. Из окон аэропорта было видно, как пламя бушует около стоящего близ ВПП самолета. Для тушения огня на взлетное поле выехали пожарные машины.