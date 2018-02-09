Майк Пенс не стал делить стол с де-юре главой КНДР на приеме в Пхенчхане

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс приезжал на посвященный открытию Олимпиады в Пхенчхане прием, на котором должен был сидеть за одним столом с формальным главой КНДР Ким Ен Намом, но не остался на мероприятие, передает агентство Ренхап.

На приеме также присутствовали президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Хань Чжэн и другие мировые лидеры. Прием состоялся в городе Енпхен к востоку от Пхенчхана, места проведения Олимпийских игр 2018.

Как отмечает агентство, Пенс прибыл на мероприятие с опозданием. Он подошел к главному столу, за которым для него было приготовлено место. Он обменялся приветствиями и рукопожатиями с сидевшими за ним лидерами и покинул мероприятие. Рукопожатия с Ким Ен Намом, который сидел за главным столом вместе с южнокорейским президентом и другими лидерами, Пенс избежал.

Представитель южнокорейской администрации позже объяснил, что у Пенса была запланирована встреча с американскими атлетами.

Абэ также приехал на прием позже назначенного времени.

Ранее агентство Киодо со ссылкой на представителей администрации президента Южной Кореи сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ обменялся рукопожатием с формальным главой КНДР Ким Ён Намом на приеме в честь открытия Олимпиады. Как передает, в свою очередь, телеканал NHK, между премьером Японии и формальным главой КНДР состоялась короткая беседа, детали которой не приводятся.