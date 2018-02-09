Спортсмены из Северной и Южной Кореи сделали совместное селфи

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Фигуристы Алекс Кан Чан Кан и Ким Ю Сик из Южной и Северной Кореи сделали совместное селфи на тренировке.
Южнокорейский спортсмен выложил фотографию в Instagram, назвав Ким Ю Сика "братом с севера".
Фото набрало сотни лайков и восхищенных комментариев с пожеланием удачи обоим спортсменам.
В январе КНДР и Южная Корея приняли решение выступать единой командой на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмены выступят под одним флагом, а национальный гимн заменят на народную песню "Ариран".