Таиланд экстрадирует в США россиянина по запросу ФБР

БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Таиланд экстрадирует в США россиянина Сергея Медведева, задержанного в Бангкоке по запросу ФБР, заявил инспектор управления по борьбе с преступностью майор Натхапхон Раттанамонгкхонсак. Брифинг транслировал Третий национальный телеканал Таиланда.
"Медведев является главой преступной организации, которая оказала негативное влияние на мировую экономику и жизни людей. Он прятался в киберпространстве и торговал запрещенными товарами, обменивая их на криптовалюту, чтобы избежать ареста", — заявил майор.
По его словам, россиянина задержали в результате сложной операции по розыску, слежке и наблюдению в интернете. При обыске у него изъяли электронное оборудование.
На прошлой неделе в США экстрадировали еще одного россиянина — Испания передала американским правоохранительным органам программиста Петра Левашова. Его подозревают в создании компьютерной сети типа ботнет Kelihos, через которую он "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки. В России Левашова заочно арестовали за взлом сайта одного из медучреждений в Санкт-Петербурге.