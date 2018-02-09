Таиланд экстрадирует в США россиянина по запросу ФБР

БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Таиланд экстрадирует в США россиянина Сергея Медведева, задержанного в Бангкоке по запросу ФБР, заявил инспектор управления по борьбе с преступностью майор Натхапхон Раттанамонгкхонсак. Брифинг транслировал Третий национальный телеканал Таиланда.

В США россиянина обвиняют в организации преступной группы интернет-мошенников и хакерских атаках.

"Медведев является главой преступной организации, которая оказала негативное влияние на мировую экономику и жизни людей. Он прятался в киберпространстве и торговал запрещенными товарами, обменивая их на криптовалюту, чтобы избежать ареста", — заявил майор.

По его словам, россиянина задержали в результате сложной операции по розыску, слежке и наблюдению в интернете. При обыске у него изъяли электронное оборудование.

По данным СМИ, Медведев прожил в Бангкоке более шести лет. Его арест стал частью международной операции под кодовым названием Operation Shadow Web ("Операция Теневая Сеть"). За две последние недели участников предполагаемой преступной группы задержали в Австралии, Великобритании, Италии, Кот-д'Ивуаре и США.

На прошлой неделе в США экстрадировали еще одного россиянина — Испания передала американским правоохранительным органам программиста Петра Левашова. Его подозревают в создании компьютерной сети типа ботнет Kelihos, через которую он "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки. В России Левашова заочно арестовали за взлом сайта одного из медучреждений в Санкт-Петербурге.