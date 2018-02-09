Политолог предположил, с чем связаны слова Алиева о "возвращении в Ереван"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о "возвращении" в Ереван связано с началом предвыборной кампании и желанием привлечь на свою сторону радикально настроенных избирателей, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Ранее Алиев заявил, что политическая и стратегическая цель граждан страны — "возвращение" в Ереван, по его словам, на историческую территорию Азербайджана. МИД Армении резко отреагировал на это высказывание.

"Хуже ситуации между двумя странами быть уже не может. Они находятся в вооруженном, хотя и пока что почти мирном противостоянии уже долгие годы. Безусловно, это начало его (Алиева. — Прим. ред.) предвыборной кампании. Таким образом он решил этим крайним заявлением — раньше таких претензий со стороны Азербайджана, по крайней мере, в устах официальных лиц, я не слышал — отсечь, нейтрализовать тех соперников, которые будут выступать с радикальными лозунгами. Радикальнее, вроде бы, дальше некуда", — сказал РИА Новости эксперт.

"Конечно, это не улучшит отношения между странами и тем более не будет способствовать развитию переговорного процесса вокруг Нагорного Карабаха. Но вот такие правила игры избрал президент Алиев, достаточно острые и рискованные. С моей точки зрения, это заявление сделано для того, чтобы привлечь на свою сторону радикально настроенных граждан", — добавил он.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не выступает стороной переговоров.

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