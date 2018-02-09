ПАРИЖ, 9 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Апелляционный суд Монако 15 марта рассмотрит дело об экстрадиции в РФ бывшего председателя правления Инвестторгбанка Владимира Гудкова, которого в России обвиняют в мошенничестве, сообщили РИА Новости в прокуратуре княжества.

"Владимир Гудков, не являющийся резидентом княжества, был задержан 2 ноября 2017 года и помещен под стражу 3 ноября в связи с запросом РФ, в соответствии с выполнением решения московского суда (по делу) о мошенничестве", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что 25 января дело было передано в Совещательную палату Апелляционного суда Монако. "Рассмотрение было перенесено на 15 марта по ходатайству господина Гудкова", — отметили в прокуратуре.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры РФ РИА Новости сообщили, что по дипломатическим каналам в дирекцию юридических служб Княжества Монако был направлен запрос о выдаче Владимира Гудкова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что, по мнению следствия, незадолго до начала санации банка он похитил из кредитного учреждения более 7 миллиардов рублей.