Ветеран ФСБ прокомментировал заявление эстонской разведки о России

ТАЛЛИН, 9 фев – РИА Новости. Эстонская внешняя разведка считает, что Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности прибалтийских республик, при этом подчеркивая, что вероятность нападения невелика.
Из 63 страниц полезного текста рапорта 56 напрямую посвящены России.
Сам глава департамента Микк Марран не скрывает своего предвзятого отношения к восточному соседу.
"Эстонские учреждения безопасности годами говорили о том, как Россия пытается подорвать единство Западного мира и межгосударственное доверие", — пишет Марран в предисловии к рапорту.
Сергей Кривошеев, ветеран ФСБ, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел", прокомментировал Sputnik Эстонии страхи прибалтийской разведки.
"В это не верят ни власти, ни народ прибалтийской республики", — подчеркнул он.
Кривошеев объяснил появление такого рода сообщений присутствием натовских войск на территории Прибалтики.
Ранее в Москве не однократно заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Прибалтийском регионе, ни где бы то ни было еще. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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