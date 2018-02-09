Ветеран ФСБ прокомментировал заявление эстонской разведки о России

ТАЛЛИН, 9 фев – РИА Новости. Эстонская внешняя разведка считает, что Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности прибалтийских республик, при этом подчеркивая, что вероятность нападения невелика.

"Единственная опасность для независимости и территориальной целостности Эстонии и других стран региона Балтийского моря исходит от России", — говорится в опубликованном ежегоднике эстонского Департамента внешней разведки.

Из 63 страниц полезного текста рапорта 56 напрямую посвящены России.

Сам глава департамента Микк Марран не скрывает своего предвзятого отношения к восточному соседу.

"Эстонские учреждения безопасности годами говорили о том, как Россия пытается подорвать единство Западного мира и межгосударственное доверие", — пишет Марран в предисловии к рапорту.

Сергей Кривошеев, ветеран ФСБ, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел", прокомментировал Sputnik Эстонии страхи прибалтийской разведки.

"В старые времена эстонцы, торговавшие на питерском рынке молоком и рыбой, удивлялись тому, что у них может быть независимость. Россия демократически дала им независимость, и теперь вместо благодарности получает такие вот истории об агрессивности и планах нападения", — заявил Кривошеев.

"В это не верят ни власти, ни народ прибалтийской республики", — подчеркнул он.

Кривошеев объяснил появление такого рода сообщений присутствием натовских войск на территории Прибалтики.

"Вот и появляются фейковые новости со ссылками на разведку, на минобороны, на что угодно, что Россия якобы не спит ночами и собирается на них напасть", — добавил он.

Ранее в Москве не однократно заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Прибалтийском регионе, ни где бы то ни было еще. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

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