У Литвы попросту нет денег на всеобщий призыв в армию, заявил эксперт

ВИЛЬНЮС, 9 фев — РИА Новости. У Литвы нет средств на всеобщий призыв в армию. Об этом в интервью Sputnik Литва рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Максим Юраков.
Такие меры, по мнению министерства, обеспечат "эффективное патриотическое воспитание граждан республики". При этом отмечается, что воплощение этой инициативы потребует изменений в нынешней оборонной концепции республики.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, в свою очередь, уверен, что в повестке дня должны стоять модернизация и насыщение новым оружием литовской армии, а не всеобщий призыв. О введении всеобщего призыва глава правительства предложил подумать после 2020 года.
Максим Юраков напомнил, что для всеобщего призыва юношей в литовскую армию потребуется порядка 400 миллионов евро.
"Просто даже с точки зрения экономики совершенно непонятно, где Литва собирается брать дополнительные 400 миллионов евро, а в случае, если призывать еще девушек, — полтора миллиарда евро", — заявил эксперт.
"Литва с экономической точки зрения не готова закупать дорогостоящее вооружение, которое производится либо в других европейских странах, либо в США, просто потому, что бюджет литовской армии, Министерства обороны Литвы не подразумевает покупку вот этого дорогостоящего вооружения" — подчеркнул эксперт.
При этом он допустил, что под модернизацией может иметься в виду покупка уже снятых с вооружения образцов из других европейских стран и США.
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