В Вильнюсе объявили эпидемию гриппа и ОРВИ

ВИЛЬНЮС, 9 фев — РИА Новости. Эпидемия гриппа и ОРВИ объявлена в столице Литвы в пятницу, в связи с тем, что уровень заболеваемости превысил порог эпидемии, сообщает пресс-служба самоуправления Вильнюса.

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Литве объявляется при регистрации 100 больных на 10 тысяч человек в неделю.

"Девятого февраля в столице объявлена эпидемия гриппа. Уровень заболеваемости на пятой неделе этого года превысил порог эпидемии. Уровень заболеваемости достиг 171,24 случаев на 10 тысяч человек", — говорится сообщении самоуправления.

По его данным, уровень заболеваемости детей возрастом до 17 лет составил 50% от всех болеющих. С седьмого февраля в Вильнюсе уроки не проводятся в 30 школах.

По данным центра инфекционных заболеваний и спида, на среду эпидемии гриппа была объявлена в 24 литовских районных самоуправлениях: Пренском, Расейняйском, Швенченском, Кедайняйском, Укмергском, Лаздияйском, Йонишском, Шилальском, Шилутском, Игналинском, Тяльшяйском, Юрбаркском, Майжейкяйском. Эпидемя объявлена и в крупных городах: Каунас, Клайпеда, Пяневежис, Алитус, Кузле-Руда, Висагинас, Бирштонас, Мариямполе.

На пятой неделе этого года общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 179,6 случаев на 10 тысяч человек, в прошлом году в этот период уровень заболеваемости составлял 127,6 случаев на 10 тысяч. По данным центра, наибольшая заболеваемость гриппом на сегодняшний день фиксируется в Мариямполе, наименьшая — в Паневежисе. Отмечается, что в настоящее время в больницах с диагнозом "грипп" лежат 299 человек, из них 14 детей до двух лет, 180 детей от двух до 17 лет, остальные — взрослые. Наибольшее число госпитализированных в Каунасском, Клайпедском и Вильнюсском округах.