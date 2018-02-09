ВВС Египта нанесли удары по боевикам на Синайском полуострове

КАИР, 9 фев — РИА Новости, Надим Зуауи. Военно-воздушные силы Египта нанесли удар по укрытиям боевиков на севере и в центральной части Синайского полуострова, говорится в заявлении официального представителя вооруженных сил арабской республики.

"ВВС нанесли удары по укрытиям и складам вооружений и боеприпасов, которые используют террористы для совершения нападений на правоохранительные органы и гражданские объекты на севере и в центре Синайского полуострова", — говорится в заявлении.

Также сообщается, что военно-морские силы Египта, пограничные подразделения и полиция усилили меры по охране сухопутных и морских границ государства, чтобы не допустить снабжение террористов на территории Египта. "Подразделения армии и МВД усилии совместные меры по охране ключевых объектов на всей территории страны", — говорится в документе.

Ранее военные Египта объявили о начале масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова. Сообщается, что операция также затронет дельту Нила и пустынные районы в западной части страны.

Армия призвала население сотрудничать с силовиками и сообщать о любом, кто может быть причастен к террористической деятельности и угрожать стабильности и безопасности государства.

Египет уже около трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За это время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни мирных жителей, полицейских и военнослужащих.

В конце прошлого года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совещания с главами силовых ведомств потребовал от армии и полиции покончить с терроризмом на севере Синайского полуострова в течение трех месяцев. По его словам, борьба с терроризмом должна сопровождаться развитием Синайского полуострова, улучшением уровня жизни населения этого египетского региона.