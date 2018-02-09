Китай принял на вооружение новый истребитель пятого поколения J-20

ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Военно-воздушные силы Китая приняли на вооружение истребитель пятого поколения "Цзянь-20" (J-20), передает Центральное телевидение КНР.

В ВВС заявили, что новая машина поможет лучше обеспечивать безопасность воздушного пространства, а также сохранность национального суверенитета и территориальной целостности.

Китай представил "Цзянь-20" два года назад на авиакосмическом салоне Airshow China-2016 в городе Чжухай (провинция Гуандун). Разработкой истребителя занимается корпорация Chengdu Aircraft Industry Corporation. Первый пробный полет он совершил в начале 2011 года.

Кроме "Цзянь-20", Китай разрабатывает еще один истребитель пятого поколения — "Цзянь-31" (J-31), причем летать он будет на российском авиадвигателе РД-93. Этот самолет впервые поднялся в воздух 31 октября 2012 года.