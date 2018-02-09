Посол России заявил о возможном визите Путина в Китай

ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Ожидается, что глава российского государства в этом году совершит визит в Китай, сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"У нас есть алгоритм: раз в год руководитель одной из наших стран наносит официальный визит, или государственный визит, если он впервые избран на эту должность. Отличие в названии, а не в существе. В неких протокольных условностях, которые не имеют существенного значения. В прошлом году с таким визитом в нашей стране был председатель КНР Си Цзиньпин. Это было в начале июля. В этом году наша очередь ехать в Китай. Как это будет – мы пока не знаем. Есть разные варианты. Можно специально совершить визит. И такое бывало в практике наших отношений, а можно прибыть, допустим, на какое-то международное мероприятие и либо перед, либо после него провести двусторонний визит", — сказал посол в интервью российским журналистам по случаю Дня дипломатического работника.

Относительно того, побывает ли председатель КНР в России в этом году, российский посол сказал, что разговоров об этом пока нет.

"Побывает ли в нашей стране председатель Си Цзиньпин? Об этом пока разговора нет, хотя удобные для этого форумы тоже есть. И они тоже могут быть использованы для посещения….У нас есть, как мы считаем главные экономические форумы. Это Санкт-Петербургский, он проводится обычно в первом полугодии, и Восточный экономический форум, который, как правило, в последние годы собирается в начале сентября во Владивостоке", — добавил посол.