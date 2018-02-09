Неизвестные распылили газ в редакции украинских "Вестей"

Обыски в редакции "Вестей" на Украине (14)

Ситуация у здания редакции газеты Вести в Киеве

Ситуация у здания редакции газеты Вести в Киеве

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. При попытке сотрудников украинских "Вестей" попасть в редакцию неизвестные распылили газ, заявили в медиахолдинге.

"Одна из сотрудниц редакции получила травму глаз, ей вызвали скорую помощь", — говорится в сообщении на сайте издания.

Пострадавшая журналистка Анастасия Рейн рассказала, что газ распылили люди, которые перед этим "разгромили офис". Вход в офис по-прежнему остается заблокированным.

"Просто за то, что я пришла забрать свой ноутбук и два горшка с цветами. Спасла хорошая реакция. Свобода слова, говорите?" — написала Рейн.

Обыски в медиахолдинге

Накануне силовики пришли с обысками в офис, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов на работу не пустили.

Позднее в Нацагентстве по возврату активов заявили, что "взяли под контроль" помещения медиахолдинга. Силовики применили слезоточивый газ против журналистов, пострадали несколько человек. Руководство "Вестей" заявило, что редакция будет работать удаленно.

В медиахолдинге назвали действия силовиков давлением на СМИ и попыткой рейдерского захвата. Союз журналистов Украины также обвинил власти в препятствовании работе прессы.

Украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе "Вестей". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг закроют до конца 2017 года.