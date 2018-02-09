Посол рассказал о "треугольнике" Россия-США-Китай

ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Россия и Пекин хотели бы уйти от определений так называемого противостояния с Вашингтоном, однако американские партнеры решили придерживаться именно такой позиции в своем отношении к РФ и КНР, заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.
Новая оборонная стратегия США была опубликована 19 января. В ней говорится, что долговременные стратегические соперничества с Россией и Китаем являются принципиальным приоритетом для Пентагона, требующим постоянного наращивания инвестиций. Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя стратегию, заявил, что соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии с новой оборонной стратегией.
"Мир меняется, и, наверное, говорить сейчас о каком-то судьбоносном значении треугольника Россия — США — Китай не совсем уместно", — отметил посол России.
По его словам, "мир многополярный, появляются новые силы, новые группы стран, претендующие на те или иные интересы, выделяются и ситуативные союзы, жизнь полна всякого рода изменений, комбинаций". "Но я, исходя из, подчеркну, скромного опыта работы на дипломатическом направлении, могу сказать, что "треугольник", безусловно, существует", — добавил он.
По его словам, "Китай, США и Россия — это самостоятельные центры силы в современном мире, они, конечно, разные, потенциал их тоже разный, в некоторых сферах он практически несоизмерим, в некоторых он более или менее выровнен".
"Но так или иначе современная международная повестка дня в значительной степени формируется при серьезном влиянии этих трех центров", — добавил дипломат.