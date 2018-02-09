Посол рассказал о "треугольнике" Россия-США-Китай

ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Россия и Пекин хотели бы уйти от определений так называемого противостояния с Вашингтоном, однако американские партнеры решили придерживаться именно такой позиции в своем отношении к РФ и КНР, заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Мы с Китаем как бы с разных углов, в разной степени вовлечены в различные сферы. Например, Китай несоизмеримо шире и глубже взаимодействует с США на экономическом поле, но все равно получается так, что мы выступаем как две противостоящие Вашингтону силы. Причем это не мы определили, мы как раз хотели бы от этого уйти, однако так рассудили наши уважаемые американские партнеры", — заявил Денисов в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломатического работника.

Новая оборонная стратегия США была опубликована 19 января. В ней говорится, что долговременные стратегические соперничества с Россией и Китаем являются принципиальным приоритетом для Пентагона, требующим постоянного наращивания инвестиций. Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя стратегию, заявил, что соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии с новой оборонной стратегией.

"Мир меняется, и, наверное, говорить сейчас о каком-то судьбоносном значении треугольника Россия — США — Китай не совсем уместно", — отметил посол России.

По его словам, "мир многополярный, появляются новые силы, новые группы стран, претендующие на те или иные интересы, выделяются и ситуативные союзы, жизнь полна всякого рода изменений, комбинаций". "Но я, исходя из, подчеркну, скромного опыта работы на дипломатическом направлении, могу сказать, что "треугольник", безусловно, существует", — добавил он.

"Дело в том, что в мире не так много стран, а если говорить прямо, то очень мало стран, которые, скажем так, претендуют на самостоятельное поведение в международных делах. И именно этим и определяется взаимное положение наших трех стран", — сказал Денисов.

По его словам, "Китай, США и Россия — это самостоятельные центры силы в современном мире, они, конечно, разные, потенциал их тоже разный, в некоторых сферах он практически несоизмерим, в некоторых он более или менее выровнен".

"Но так или иначе современная международная повестка дня в значительной степени формируется при серьезном влиянии этих трех центров", — добавил дипломат.