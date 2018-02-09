КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Депутаты от Радикальной партии Украины пикетируют Польский сейм, требуя отменить закон о запрете "бандеровской идеологии". Видеозапись акции транслирует в Facebook лидер партии Олег Ляшко.

"Депутаты нашей фракции в полном составе приехали в Варшаву, чтобы сказать им: "Остановитесь и не ищите врага там, где его нет". Цель нашего визита одна — обратить внимание польских политиков на недопустимость действий, которые ухудшают двусторонние отношения", — заявил Ляшко.

По его словам, решение польских властей осложняют отношения между странами и от этого "выигрывает только Россия".

"Мы приехали, чтоб обратить внимание польских политиков на то, что не нужно копаться в прошлом, а нужно двигаться вперед и искать то, что нас объединяет", — добавил политик.

Депутаты держат в руках флаги Украины и плакаты, на которых написано: "Без независимой Украины не будет независимой Польши".

Противоречия между Киевом и Варшавой

Во вторник президент Польши Анджей Дуда принял закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны. Президент Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым. При этом в Варшаве подчеркнули, что документ призван не допустить искажения истории.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.