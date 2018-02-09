КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Депутаты от Радикальной партии Украины пикетируют Польский сейм, требуя отменить закон о запрете "бандеровской идеологии". Видеозапись акции транслирует в Facebook лидер партии Олег Ляшко.
По его словам, решение польских властей осложняют отношения между странами и от этого "выигрывает только Россия".
"Мы приехали, чтоб обратить внимание польских политиков на то, что не нужно копаться в прошлом, а нужно двигаться вперед и искать то, что нас объединяет", — добавил политик.
Депутаты держат в руках флаги Украины и плакаты, на которых написано: "Без независимой Украины не будет независимой Польши".
Противоречия между Киевом и Варшавой
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.