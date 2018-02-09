В Раде возникла перепалка из-за попытки задать вопрос на русском языке

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко выключила микрофон депутату "Оппозиционного блока" Сергею Матвиенкову за то, что он на заседании парламента попытался задать вопрос на русском языке.
Депутат от "Оппозиционного блока" в ходе "Часа вопросов к правительству" начал задавать вопрос премьеру Владимиру Гройсману на русском языке, после чего вице-спикер сделала ему замечание и попросила перейти на украинский язык. Матвиенков проигнорировал эту просьбу.
"Извините, я представитель города Мариуполь (Донецкая область – ред.), если мы говорим о реинтеграции Донбасса, и таким образом вы относитесь к русскому языку….", — начал депутат, но ему опять выключили микрофон. Геращенко перевела вопрос депутата от "Оппозиционного блока" на украинский язык.
"Кто-то говорит так, кто-то иначе. Но наш родной язык — украинский… Мы должны продемонстрировать, что мы абсолютно цивилизованная страна, мультикультурная, у нас есть советское наследие, и ничего мы с этим не сделаем, но новое молодое поколение говорит на украинском языке, за который мы боремся и будем бороться дальше", — заявил Гройсман, обращаясь депутатам.
Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.
Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности Донецкой области, считают русский язык родным.